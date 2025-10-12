Reprodução/X Um helicóptero perdeu o controle enquanto sobrevoava Huntington Beach, uma praia popular na Califórnia.

Um helicóptero caiu na tarde deste sábado (11) em Huntington Beach, Califórnia, nos Estados Unidos, durante uma exibição aérea ligada ao evento Cars 'N Copters on the Coast, deixando cinco pessoas feridas.

Equipes de emergência chegaram ao local em minutos e isolaram a área. Bombeiros e policiais resgataram dois ocupantes da aeronave que estavam presos aos destroços. Três pedestres foram atingidos e sofreram lesões. Todos os feridos receberam atendimento médico em hospitais da região, mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Testemunhas relataram que o helicóptero voava baixo antes de perder o controle. Vídeos amadores mostram a aeronave girando no ar antes de cair. O trânsito na Pacific Coast Highway, entre Beach Boulevard e Huntington Street, foi interrompido para facilitar o trabalho das equipes de resgate.





Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. As causas ainda estão sob investigação. Além disso, a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) foram notificados. As autoridades locais mantiveram a área isolada até a conclusão dos trabalhos de perícia.

















O trânsito na região foi parcialmente liberado após cerca de três horas, e motoristas foram orientados a utilizar rotas alternativas. A prefeitura de Huntington Beach informou que equipes de apoio psicológico foram disponibilizadas a testemunhas e participantes do evento.

O helicóptero envolvido foi identificado como um AugustaWestland AW109, modelo frequentemente utilizado em demonstrações.