A Defesa Civil de São Paulo alerta para o tempo instável no estado entre a tarde deste sábado (11) até segunda-feira (13).

De acordo com o órgão, a chegada de uma frente fria vai trazer chuvas e ventos fortes a várias regiões do território paulista, sobretudo a partir de domingo (12), quando o sistema se intensifica.

O alerta da Defesa acompanha as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois avisos de perigo para chuvas intensas e tempestades, que abrangem quase todo o estado.

A Defesa sinaliza "chuvas generalizadas, com possibilidade de raios, rajadas de vento de até 75 km/h e queda de granizo em pontos isolados".

O órgão recomenda cuidado com alagamentos, quedas de galhos e interrupções de energia, especialmente nas áreas mais vulneráveis.





Em caso de emergência, as autoridades de segurança disponibilizam dois números: 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).