Reprodução/Forças de Defesa de Israel Militares vão supervisionar etapas do acordo de Paz

Tropas dos Estados Unidos chegaram a Israel na noite desta sexta-feira (10) para ajudar a monitorar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A missão prevê a criação de um centro de coordenação civil-militar, com o apoio de outras entidades internacionais, para garantir que não haja violações no tratado selado entre o governo israelense e o Hamas.

Cerca de 200 soldados americanos foram enviados à região, para auxiliar no transporte, logística, segurança, engenharia e planejamento, segundo informações da ABC News.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o grupo faz parte do Comando Central das Forças Armadas (CENTCOM) e atuará em conjunto com outras forças internacionais para "supervisionar o acordo de paz" e "trabalhar em coordenação com as Forças de Defesa de Israel (FDI)".

O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EUA (CENTCOM), já está em Israel para acompanhar o início da missão. Segundo fontes ouvidas pela ABC News, o centro de coordenação reunirá também representantes do Egito, Catar, Turquia e dos Emirados Árabes Unidos. A sede deve ficar no Egito, e nenhum soldado americano será enviado para dentro de Gaza.

Este é o primeiro passo prático do processo de paz, que prevê articulação entre governos, setor privado e organizações não governamentais para a reconstrução da Faixa de Gaza.

Cessar-fogo

O cessar-fogo, mediado com apoio do Egito e do Catar, entrou em vigor nesta sexta. Além do recuo das tropas de Israel, ele prevê também a libertação de reféns mantidos pelo Hamas, que deve acontecer na segunda (13).

O plano de paz proposto pelos Estados Unidos foi aceito por ambas as partes após dois anos do conflito, que deixou milhares de mortos e feridos.





O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que está confiante na manutenção da trégua. "Todos estão cansados de lutar" , afirmou, ressaltando que "ninguém será forçado a sair de Gaza, muito pelo contrário".