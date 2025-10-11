Prefeitura de São Bernardo do Campo Entrada do parque

No próximo domingo, 12 de outubro, os Parques Estaduais Urbanos de São Paulo celebram o Dia das Crianças com uma programação especial voltada para o público infantil e suas famílias. Organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a iniciativa busca proporcionar momentos de lazer, aprendizado e conexão com a natureza.

Ao todo, 12 parques participarão da celebração, oferecendo uma variedade de atividades gratuitas, como oficinas de brinquedos com materiais recicláveis, gincanas ambientais, rodas de conversa, atividades de leitura e contação de histórias. Essas ações têm como objetivo promover a educação ambiental de forma lúdica e interativa.

Os parques

Dentre os destaques da programação, o Parque Estadual Chácara da Baronesa em São Bernardo do Campo realizará gincanas das 8h às 17h, enquanto o Núcleo de Lazer Itaim Bibi, na capital paulista, oferecerá oficinas de confecção de quadros com elementos da natureza e brinquedos recicláveis das 9h às 15h. O Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba também participará, com oficina de brinquedos das 9h às 16h.

Outros parques, como o Parque Ecológico do Tietê – Núcleo de Lazer Engenheiro Goulart e o Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu, em São Paulo, promoverão gincanas ambientais e atividades educativas das 9h às 16h. O Parque Jequitibá, em Mauá, oferecerá atividades como o jogo “Quem sou eu” e a roda de conversa “O que eu amo em ser criança” entre as 9h e 13h.

Além disso, o Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu realizará oficinas de argila e distribuição de lembrancinhas das 9h às 16h. O Parque Ecológico do Guarapiranga, em São Paulo, oferecerá oficinas de eco-brinquedos em duas sessões: das 9h às 11h e das 14h às 16h.

As atividades são gratuitas e abertas ao público, proporcionando uma oportunidade única para as crianças vivenciarem momentos de diversão e aprendizado em meio à natureza. Para mais informações sobre os parques participantes e os horários das atividades, é recomendável consultar o site oficial do Governo de São Paulo ou entrar em contato diretamente com os parques estaduais urbanos.