Reprodução/X Tarcísio de Freitas

Tarcisio de Freitas perdeu a chance de ficar quieto, nesta semana, ao dizer que não só se preocuparia com a onda de intoxicação por metanol em seu estado no dia em que a contaminação chegasse na sua Coca-Cola.

Ninguém entendeu direito a brincadeira. De duas, uma.

Ou ele quis dizer que apenas a vida dele, que só bebe refrigerante, é digna de preocupação ou que só vidas abstêmias importam. Se tentou atingir um público cristão conservador, passou longe. Até onde se sabe, Jesus costumava transformar água em vinho, e não em Fanta uva, como lembrou um amigo.

Uma terceira hipótese é a de que Tarcisio tentou se gabar da boa forma adquirida com a dieta da bomba de sódio e açúcar gaseificada.

Se a ideia era emular o ex-chefe, que se gabava de ter histórico de atleta e debochada dos mortos na pandemia, conseguiu.

A frase, claro, vai ser lembrada em 2026, concorra ele à reeleição como governador de São Paulo ou como postulante ao Planalto.

Em campo ele já está.

Prova disso é que, nesta quarta-feira (8), ao celebrar a queda da medida provisória que ampliava a arrecadação do governo federal sobre bets e fintechs, o líder do PL na Câmara agradeceu aos esforços do governador paulista. Segundo ele, Tarcisio passou a noite telefonando e articulando para que a MP caducasse junto aos líderes do centrão.

Lula apostava no projeto para compensar o que governo deixará de receber com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e outros projetos que beneficiam os eleitores de média e baixa rendas.

Sóstenes colocou as digitais de Tarcisio no trabalho de jogar água na pólvora do canhão eleitoral de Lula.

Entregue pelo aliado, o governador foi a público dizer que não tem nada com isso. Ele acusou o PT de espalhar a fake news (quem espalhou foi o líder do PL de Jair Bolsonaro, e ele sabe disso).

A fala serviu menos para se justificar e mais para mostrar a preocupação com a fama de governador que abandona o posto para se dedicar a temas que não lhe dizem respeito em Brasília. José Serra e João Doria, no extinto PSDB, fizeram o mesmo e se deram mal.

Goste ou não, a fama já colou em Tarcisio. Ele só se preocupa com a eleição de 2026. E com a sua Coca-Cola, claro.