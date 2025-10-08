Reprodução/Pexels Frente fria deve trazer nova mudança de tempo

Após dias de calor intenso, o clima mudou no Sudeste nesta quarta-feira (8), com a chegada de uma nova frente fria que trouxe chuva e derrubou as temperaturas em várias regiões. O cenário mais instável é sentido principalmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, onde o tempo fica mais nublado e as pancadas de chuva ganham força ao longo do dia.



De acordo com o Climatempo, o estado do Rio deve ter um dia de céu fechado, com chuva frequente e sensação de frio. Há previsão de temporais na região serrana e no litoral sul, enquanto a capital fluminense segue com chuva persistente e máximas bem abaixo do normal para outubro.



Em Minas Gerais, a frente fria estimula áreas de instabilidade, especialmente no Sul de Minas e na Zona da Mata, onde o céu fica carregado e há risco de pancadas fortes com raios. Na Grande Belo Horizonte, o calor diminui, o sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva em alguns momentos do dia.



No Triângulo Mineiro, as precipitações serão intercaladas com períodos de sol. Já no Vale do Rio Doce, as chuvas devem ser rápidas e isoladas. As regiões do Noroeste e do Vale do Jequitinhonha seguem com tempo mais seco e pouca chance de chuva.



O Espírito Santo também deve registrar aumento das nuvens e chuvas ocasionais, especialmente no sul do estado.



A tendência, segundo o Climatempo, é de chuva frequente até sexta-feira (10), com temperaturas mais baixas e sensação de frio em parte do Sudeste. No fim de semana, as áreas de instabilidade perdem força, o sol volta a aparecer e os termômetros sobem novamente.