Divulgação MP MP fecha lar de idosos em condições precárias em Salvador

Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e da Vigilância Sanitária de Salvador resultou, na manhã desta segunda-feira (6), no fechamento imediato do “Lar Sagrada Família”, uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) localizada no bairro Alto de Coutos, na capital baiana.

A ação ocorre em caráter de urgência após as autoridades constatarem condições precárias e insalubres no local, que funcionava nas dependências do Educandário Coliseu, situado na Rua Israel, nº 53. De acordo com a promotora de Justiça Ana Rita Nascimento, que acompanha a operação, as condições encontradas foram consideradas “inabitáveis”, o que levou à interdição imediata da unidade.

Durante a fiscalização, a responsável pela entidade foi localizada no imóvel. Segundo o MP, ela já havia evadido de outros locais onde mantinha atividades semelhantes, o que reforçou a necessidade de intervenção urgente para garantir a segurança e o bem-estar dos idosos acolhidos.

Ainda não há informações sobre quantos idosos estavam sendo atendidos na instituição nem para onde serão encaminhados após o fechamento. Equipes da assistência social do município devem auxiliar na realocação dos residentes para locais adequados.

O Ministério Público informou que as investigações continuarão para apurar as responsabilidades legais e eventuais crimes relacionados a maus-tratos, negligência e funcionamento irregular de instituições de acolhimento.

A promotora Ana Rita destacou que o caso serve de alerta para que outras ILPIs mantenham condições dignas de higiene, alimentação e atendimento médico, sob pena de interdição e responsabilização judicial.





“As condições eram totalmente inaceitáveis. A situação dos idosos exigia uma resposta imediata do poder público” , afirmou a promotora.



O Lar Sagrada Família permanecerá fechado até nova deliberação da Justiça.