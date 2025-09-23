Reprodução/CSR RioSp Rodovia Dutra

A concessionária RioSP, controlada pela Motiva, informou que o acesso provisório da pista marginal para a pista expressa da Via Dutra, na altura do km 205 da pista sentido São Paulo, será fechado até a amanhã (24). O dispositivo vinha sendo usado por motoristas que seguiam do Rodoanel em direção à capital paulista.

Segundo a empresa, a passagem havia sido aberta de forma temporária para auxiliar no tráfego durante as obras de ampliação da capacidade da rodovia. Com o fechamento, a alternativa para quem deseja acessar a pista expressa será utilizar o dispositivo localizado no km 211.





A RioSP também destacou que, em caso de chuva, o cronograma poderá sofrer alterações.

A concessionária recomenda que os motoristas fiquem atentos à sinalização e programem seus trajetos para evitar transtornos.