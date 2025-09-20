Divulgação PRF Acidente na Dutra: crianças se salvam com cadeirinhas

Um acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Refinaria Henrique Lage (Revap), no sentido Rio de Janeiro, chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (20). A colisão traseira seguida de capotamento resultou em três vítimas leves, entre elas duas crianças que escaparam sem ferimentos graças ao uso correto de dispositivos de segurança.

Segundo o policial rodoviário federal Paulo Leite, o acidente ocorreu em meio ao atendimento de uma ocorrência anterior envolvendo uma motocicleta, o que já havia deixado o trânsito lento no local.

“Durante o atendimento à vítima da moto, uma moça em estado moderado, houve uma colisão traseira que terminou em capotamento” , explicou ao Portal iG.

No veículo capotado estavam três ocupantes. Apenas um deles precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal com ferimentos leves. As duas crianças, que estavam devidamente protegidas em cadeirinha e assento de elevação, não necessitaram de atendimento médico.

O policial reforçou que os equipamentos foram fundamentais para evitar uma tragédia.





“O diferencial dessa ocorrência é que as duas crianças estavam no assento elevatório e na cadeirinha devidamente instalados. Praticamente salvaram a vida delas” , destacou Leite.

Por conta do acidente, o trecho da Dutra chegou a ser interditado. O tráfego foi desviado para a marginal da Revap, o que gerou congestionamento principalmente devido à curiosidade dos motoristas.