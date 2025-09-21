Reprodução/X Chuva em São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para mudanças bruscas no tempo nos próximos dias. Entre domingo (21) e segunda-feira (22), a chegada de uma frente fria deve provocar tempestades em várias regiões paulistas.



A previsão indica pancadas de chuva fortes acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo em pontos isolados. O órgão chama atenção para os riscos de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.



De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a expectativa é para que chuva se inicie já no período da manhã, mas o seu apogeu possivelmente acontecerá na parte da noite, a partir das 20 horas.

A recomendação é para que a população evite áreas alagadas, não busque abrigo embaixo de árvores durante tempestades e redobre os cuidados no trânsito. Em caso de emergências, os telefones de atendimento são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.