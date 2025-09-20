FreePik Defesa Civil alerta para calor, temporais e frio intenso em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para uma sequência de mudanças climáticas que deve impactar todas as regiões a partir deste domingo (21). Após um dia de calor intenso, com termômetros chegando a 35°C no interior e baixa umidade relativa do a r, o risco de incêndios florestais será elevado.

A virada do tempo, no entanto, ocorrerá rapidamente. Ainda na noite de domingo, a aproximação de uma frente fria deverá provocar temporais acompanhados de rajadas de vento fortes, descargas elétricas e possibilidade de granizo em diferentes áreas do Estado.

Na segunda-feira (22), a frente fria avança e traz instabilidade generalizada. A previsão é de chuvas intensas, tempestades severas, ventos de forte intensidade e grande incidência de raios. Regiões como Vale do Ribeira, Itapeva, Baixada Santista, Litoral Norte, Região Metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba devem registrar altos volumes de chuva. Além disso, há risco de ressaca no litoral devido à maior agitação marítima.

Já na terça-feira (23), o tempo tende a se estabilizar, com precipitações mais fracas e isoladas, especialmente no norte do Estado. O destaque passará a ser a queda acentuada das temperaturas. As mínimas previstas são de 12°C em áreas da Serra da Mantiqueira e de Itapeva, 13°C em Presidente Prudente e Marília, 15°C no Vale do Paraíba e 18°C na Baixada Santista. Na capital, os termômetros devem marcar mínima de 13°C e máxima de 26°C, um contraste brusco em relação ao calor registrado no fim de semana.

Gabinete de Crise mobilizado

Diante do cenário de risco, a Defesa Civil acionará de forma extraordinária o Gabinete de Crise da Operação SP Sempre Alerta Chuvas nesta segunda-feira (22). O centro de monitoramento funcionará das 8h às 18h, com a presença de representantes das concessionárias de energia elétrica, Sabesp, ARSESP, Corpo de Bombeiros, Fundo Social, SP Águas, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Polícia Rodoviária.

O objetivo é garantir resposta rápida a ocorrências graves, como quedas de árvores, falta de energia e bloqueios em rodovias. Normalmente realizada entre dezembro e março, a Operação SP Sempre Alerta Chuvas pode ser acionada fora desse período em situações de risco elevado.





Recomendações à população

A Defesa Civil reforça cuidados para os próximos dias:

Fixar ou guardar objetos soltos que possam ser lançados pelo vento;

Evitar permanecer sob árvores durante tempestades, reduzindo o risco de acidentes com raios;

Redobrar a atenção no litoral, onde a agitação marítima pode oferecer perigo para atividades no mar e até na faixa de areia;

Adotar cautela em áreas suscetíveis a alagamentos ou quedas de árvores.

Segundo o órgão, a combinação de calor extremo, risco de incêndios, tempestades severas e frio repentino em um curto intervalo de tempo pode gerar transtornos significativos em várias regiões do Estado.