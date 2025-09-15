MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Defesa Civil alerta para pior período de estiagem do ano

O gabinete de crise instalado pela Defesa Civil de São Paulo no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), localizado no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, começou a operar nesta segunda-feira (15), monitorando pelo menos sete focos de incêndios em diferentes regiões paulistas.

As chamas atingiram áreas de vegetação, pastagens e Áreas de Preservação Permanente (APPs).



Para prevenir essa situação que se estende nos últimos dias e pode piorar ainda mais nesta semana, apontada como a pior da estiagem em 2025, o gabinete de crise convoca a população para participar da prevenção.



De acordo com a major Michele César, Diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil Estadual, o tempo está propício para incêndios florestais, devido aos ventos, a baixa umidade relativa do ar e a temperatura elevada. Tudo isso faz com que o fogo se propague muito rápido.



"Este período é muito preocupante. E quando falamos que defesa civil somos todos nós, queremos dizer que somos todos nós atuando na prevenção, na preparação e na resposta. Um lixo mal descartado, hoje, pode iniciar um foco de incêndio" , alerta a major Michele César, em entrevista ao Portal iG.



Segundo ela, nesta de segunda-feira, persistiam incêndios em vegetação nos município de Cruzeiro, em uma área montanhosa de vegetação natural e com difícil acesso, além dos focos em Piracicaba, Brotas, Valinhos e Alto Alegre.



"Nós temos, segundo os nossos meteorologistas, que nesta semana, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperatura ainda continuam. Essas características não só propiciam a permanência desses incêndios, como o surgimento de novos incêndios. Por isso, a decisão de restabelecer esse gabinete de crise, em formato presencial", destacou.



A major explica que gabinete de crise já estava instalado de uma forma remota, ou seja, a comunicação já estava estabelecida, em grupos específicos. Mas, por conta da situação crítica da estiagem, a medida foi implantada de forma presencial.



"Estamos reunidos aqui no Palácio de Bandeirantes para dar com uma resposta rápida a esses incêndios. Desta forma, conseguimos monitorar a situação e tomar decisões mais rápidas e afetivas para minimizar o impacto desses incêndios nos municípios do estado", ressaltou.



Reprodução/Governo de SP Gabinete de crise está instalado no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE)





Compõem o gabinete de crise da estiagem representantes de diferentes órgãos estaduais, como Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Ambiental, além da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Departamento de Estradas e Rodagem (DER).



Ação humana



De acordo com a Defesa Civil, o cenário estar muito propício à propagação do fogo e grande parte dos incêndios se iniciam por ação humana.



"O fundo de uma garrafa, quando mal descartado, pode atuar como uma lupa, aquecendo um determinado ponto e iniciando o fogo. Além das bitucas de cigarro", explifica a major Michele.



"Pedimos que a população trabalhe junto com a gente, principalmente nessa questão de prevenção: não se limpa terreno atiando fogo, não se joga bituca em beira da rodovia. Uma fagulha pode causar incêndio de grandes proporções", adverte.



A diretora da Defesa Civil enfatiza ainda que atear fogo é crime, por isso, este tipo de ação deve ser denunciada pelo telefone 190.



Semana crítica que antecede chuva



De acordo com os mapas meteorológicos, não há previsão de chuva para esta semana.



E a previsão é de umidade relativa do ar abaixo dos 12% em várias regiões, principalmente no Noroeste e Centro.



A próxima frente fria que deve atuar por todo o estado poderá trazer chuvas na próxima semana, entre terça (22) e quarta-feira (23). E, antes disso, ventos fortes devem atingir o estado, piorando as condições para o combate aos incêndios.



"Neste último final de semana, nós tivemos uma certa elevação da umidade relativa do ar. Porém, já tínhamos alguns incêndios que estavam em andamento e essa variação de umidade acabou não auxiliando para esse combate. Para esta semana, nós temos a previsão de baixas umidades relativas do ar novamente, principalmente em regiões de Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Araçatuba", pontua a major Michele.



Baixa umidade do ar



A umidade relativa do ar abaixo de 12% registrada nas últimas semanas no estado pode acarretar problemas de saúde.





Por isso, a Defesa Civil alerta para algumas medidas que podem amenizar o problema.

"Principalmente idosos e crianças, é importante manter o ambiente úmido. Podemos usar umidificador e toalhas molhadas no ambiente para evitar problemas respiratórios. Evitar aquela sensação ruim de nariz sangrando, ressecado" , pontua ela.



Dessa forma, a major reforça a importância de se hidratar e manter os ambientes umidificados, passando um pano molhado ou utilizando um umidificador de ar.



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o recomendável para a saúde humana é umidade perto de 60%.