Bloqueio em Machu Picchu deixa centenas de turistas isolados

Segundo o ministro de Comércio Exterior e Turismo do Peru , mais de 900 visitantes estavam impedidos de deixar as proximidades das ruínas de Machu Picchu nesta terça-feira (16), após a suspensão temporária do serviço de trem que os transportaria até lá. Aqueles que conseguiram sair, foram obrigados a percorrer cerca de 12 km ao longo da linha férrea para retornar da região. As informações são do La Republica.





A operadora PeruRail afirmou que o serviço foi interrompido na segunda-feira (15) devido ao bloqueio da rota para Machu Picchu, na província de Cusco, causado por pedras de diversos tamanhos. O local foi obstruído em meio a protestos promovidos por moradores, desencadeados por disputas entre empresas de ônibus locais e autoridades.

Desilú León, ministra de Comércio Exterior e Turismo, informou que, ainda na segunda-feira, cerca de 1.400 turistas foram retirados da localidade de Aguas Calientes com auxílio da polícia. É nesta vila andina que se encontra a cidadela inca, o destino mais visitado por turistas nacionais e estrangeiros no Peru, situada no topo de uma montanha.





Os protestos tiveram início na semana anterior, em reação ao término da concessão da empresa de ônibus Consettur, responsável pelo transporte dos visitantes de Aguas Calientes ao portão de acesso às ruínas de Machu Picchu.

Recentemente, o distrito vizinho de Urubamba contratou outra empresa para assumir esse serviço, mas enfrentou forte oposição de motoristas de Aguas Calientes, o que culminou no bloqueio.

