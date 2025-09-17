Reprodução/Centro de Sismologia USP Tremor em cidades da Grande BH

Um tremor de magnitude 2.9 assustou moradores de cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte entre a noite de terça-feira (16) e a madrugada desta quarta (17).



Na capital, moradores do bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, foram surpreendidos pelo abalo. Em Betim, o fenômeno foi percebido na região do Icaivera.

Em Contagem, houve registros nos bairros Alvorada, Estâncias Imperiais e Nova Contagem, além de relatos em áreas de Esmeraldas. Já em Ribeirão das Neves, os bairros Veneza, Vereda e Santa Matilde também relataram o susto.

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) e o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) confirmaram que se tratou de um tremor de magnitude 2.9, registrado às 22h12 (horário de Brasília), com epicentro próximo à Contagem.

Além disso, o abalo foi detectado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), coordenada pelo Observatório Nacional e apoiada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

Susto coletivo

Nas redes, moradores compartilharam a experiência.

"Tremor de terra agora aqui em Contagem foi literalmente 5 segundos, mas deu pra pensar que era o fim do mundo", escreveu uma moradora.

"Acabou de ter um terremoto aqui em BH! A casa tremeu toda e um estrondo por debaixo da terra igual uma locomotiva! Que loucura!", disse outro morador.





O Portal iG tenta contato, via e-mail e WhatsApp, com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para saber se foram registradas ocorrências relacionadas ao fenômeno, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para novas informações.

