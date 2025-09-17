Reprodução Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após ter apresentado um quadro de queda de pressão, vômitos e uma crise de soluços na tarde da última terça-feira (16). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro confirmou a internação nesta quarta-feira (17), divulgando nas redes sociais detalhes do estado de saúde do ex-presidente.

De acordo com a publicação, Bolsonaro deu entrada na emergência do hospital por volta das 16h10, acompanhado por três viaturas da Polícia Penal e um helicóptero que reforçaram a segurança durante o deslocamento. Ele chegou desidratado, com taquicardia e pressão arterial baixa, o que configurou um quadro de pré-síncope, uma espécie de mal-estar que antecede a perda de consciência.

Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigar as causas do mal-estar. Os resultados mostraram persistência de anemia e alteração da função renal, com aumento da creatinina, substância que indica a capacidade de filtragem dos rins. Para apurar as crises recorrentes de tontura, Bolsonaro foi submetido a uma ressonância magnética do crânio, que não apontou alterações agudas.

Segundo a equipe médica, houve melhora parcial após a administração de medicamentos e hidratação intravenosa, mas ainda não há previsão de alta. Ele seguirá em observação e será reavaliado ao longo do dia para definição da necessidade de permanência hospitalar.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Mesmo neste regime, os deslocamentos do ex-presidente são acompanhados de forte esquema de segurança, como ocorreu nesta terça-feira, quando ele entrou no hospital pela garagem para evitar a movimentação na entrada principal.