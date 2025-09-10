Foto: Pedro H. Lopes Equipamento foi desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros

Um acidente fictício envolvendo produto químico perigoso, múltiplas vítimas, carro elétrico e até um resgate em ribanceira serviu de cenário para um dos simulados mais completos já realizados em rodovias paulistas. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), no km 104 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital paulista.

A grande novidade foi a estreia do drone RPCI (Aeronave Remotamente Pilotada de Combate a Incêndio), desenvolvido no Brasil pela UAVI em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Capaz de carregar mangueiras de até duas polegadas e alcançar 100 metros de altura, o equipamento representa um avanço sem precedentes na proteção de equipes em situações críticas.

“É uma máquina que não se cansa, não sente e veio para salvar vidas” , explicou Victor Mascarenhas, gerente da UAVI.

Foto: Pedro H. Lopes Equipe do SAMU durante simulado na Rodovia dos Bandeirantes





Além do drone, o simulado reuniu tecnologias de última geração em salvamento veicular, equipamentos 100% movidos a bateria e uma metodologia de triagem reconhecida mundialmente, o método Start, que classifica rapidamente as vítimas de acordo com a gravidade do quadro clínico.

A simulação incluiu três frentes complexas: resgate em altura de 20 metros, contenção de emergência química e atendimento a veículo elétrico.

Método de triagem para múltiplas vítimas

As vítimas fictícias foram classificadas por cores: verde (leves), amarelo (moderados), vermelho (graves) e preto (óbito).





O protocolo Start, já usado em emergências internacionais, permite agilizar a regulação médica do SAMU e o encaminhamento hospitalar.

A presença do drone chamou a atenção não apenas pelo simbolismo de inovação nacional, mas pelo impacto prático: proteger bombeiros e brigadistas de riscos diretos ao atuar em incêndios e grandes acidentes.

Ao lado de equipamentos mais silenciosos e eficientes, a tecnologia promete mudar o futuro das operações de salvamento no Brasil.

O exercício mobilizou cerca de 300 profissionais entre concessionária, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Cetesb, SAMU, estudantes de enfermagem do Grau Técnico, além de parceiros como Grupo Borelli, Ambipar, BYD, UAVI e empresas prestadoras de serviços.