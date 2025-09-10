Uma manhã tranquila no Safari World se transformou em puro pesadelo quando um tratador foi devorado vivo por um grupo de leões enquanto turistas horrorizados gritavam em desespero. O ataque brutal aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (10), deixando os visitantes traumatizados e as autoridades em desespero para conter a carnificina. As informações são do Gamereactor.
Testemunhas relataram que o homem, ao descer do jipe dentro do cercado aberto, foi imediatamente atacado pelos predadores. Em seguida, o pânico tomou conta: turistas e funcionários do zoológico buzinavam e gritavam na tentativa desesperada de afastar os animais.
Mais três ou quatro leões se juntaram à matança, derrubando o tratador no chão e mordendo-o sem piedade. O ataque durou cerca de 15 minutos aterrorizantes até que a equipe do parque conseguiu intervir, mas já era tarde demais. O homem foi levado ao hospital, onde sua morte foi confirmada.
A área de passeio foi imediatamente fechada, restando apenas a cena sangrenta e o lembrete assustador do poder selvagem da natureza, com o chão ainda manchado de sangue no local da tragédia.
O Safari World, já criticado por suas atrações polêmicas com animais, ainda não se pronunciou oficialmente. Grupos de defesa, como a PETA, há anos denunciam maus-tratos e exploração dos bichos no parque.
O caso lembra um incidente semelhante ocorrido no início deste ano, quando um tratador em Mariupol, na Ucrânia, foi morto por um raro tigre-de-bengala branco, reforçando os riscos extremos enfrentados por quem lida de perto com alguns dos animais mais perigosos do planeta.