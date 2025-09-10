Safari World Tratador devorado vivo por leões diante de turistas em pânico

Uma manhã tranquila no Safari World se transformou em puro pesadelo quando um tratador foi devorado vivo por um grupo de leões enquanto turistas horrorizados gritavam em desespero. O ataque brutal aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (10), deixando os visitantes traumatizados e as autoridades em desespero para conter a carnificina. As informações são do Gamereactor.

Testemunhas relataram que o homem, ao descer do jipe dentro do cercado aberto, foi imediatamente atacado pelos predadores. Em seguida, o pânico tomou conta: turistas e funcionários do zoológico buzinavam e gritavam na tentativa desesperada de afastar os animais.

Mais três ou quatro leões se juntaram à matança, derrubando o tratador no chão e mordendo-o sem piedade. O ataque durou cerca de 15 minutos aterrorizantes até que a equipe do parque conseguiu intervir, mas já era tarde demais. O homem foi levado ao hospital, onde sua morte foi confirmada.

A área de passeio foi imediatamente fechada, restando apenas a cena sangrenta e o lembrete assustador do poder selvagem da natureza, com o chão ainda manchado de sangue no local da tragédia.

O Safari World, já criticado por suas atrações polêmicas com animais, ainda não se pronunciou oficialmente. Grupos de defesa, como a PETA, há anos denunciam maus-tratos e exploração dos bichos no parque.





O caso lembra um incidente semelhante ocorrido no início deste ano, quando um tratador em Mariupol, na Ucrânia, foi morto por um raro tigre-de-bengala branco, reforçando os riscos extremos enfrentados por quem lida de perto com alguns dos animais mais perigosos do planeta.



