Antonio Augusto/STF O ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em julgamento do STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a deixar a prisão domiciliar no próximo domingo (14) para ser submetido a um procedimento cirúrgico de retirada de lesões cutâneas.

O pedido médico apresentado no início da semana pela equipe de cirurgia do Hospital DF Star, em Brasília, aponta necessidade de procedimento para retirada de uma pinta e uma neoplasia de comportamento incerto, ou seja, um tumor que pode ser definido como benigno ou maligno.



Ainda segundo laudo médico, o procedimento será realizado em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia.

Na decisão de Moraes, o ministro determinou que o transporte seja feito sob escolta da Polícia Penal do Distrito Federal e destacou que a permanência hospitalar está prevista apenas para o dia do atendimento.

O ministro também determinou que Bolsonaro apresente à Corte, em até 48 horas após o procedimento, um atestado médico que comprove a data e os horários do atendimento.



Medidas cautelares

Moraes destacou ainda na decisão que a autorização é provisória e não dispensa o ex-presidente do cumprimento das demais medidas cautelares impostas a ele.

Entre elas, está a inspeção obrigatória nos veículos que saírem da residência de Bolsonaro, conforme decisão anterior de 30 de agosto.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal foi oficiada para acompanhar e adotar as providências necessárias.



A Procuradoria-Geral da República e a defesa do ex-presidente também foram intimadas.



Bolsonaro vai se internar para o procedimento dois dias depois do término do seu julgamento no STF, que prossegue nesta quarta-feira (10).



O ex-presidente e outros setes réus são julgados por suposta tentativa de golpe de Estado.







O julgamento começou no dia 2 de setembro e dois ministros - Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de Bolsonaro e seus aliados.



Luiz Fux é o terceiro ministro a votar no julgamento sobre tentativa de golpe de Estado nesta quarta.

Ainda vão faltar os votos da ministra Carmem Lúcia e do ministro Cristiano Zanin.

O julgamento vai prosseguir nesta quinta (11) e sexta-feira (12).