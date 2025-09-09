Reprodução/PRF PRF recupera veículo na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta segunda-feira (8) um carro roubado que circulava pela Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 8, em Queluz, interior de São Paulo.

O veículo, um Fiat Fastback, havia sido tomado em assalto por três criminosos no Rio de Janeiro, em junho deste ano. Segundo a PRF, o carro estava sendo dirigido por um homem que alegou ter pegado o automóvel emprestado do pai para sair com a namorada.

Ele apresentou documentos do veículo, mas durante a vistoria os policiais descobriram que se tratava de um carro roubado. Diante da constatação, o motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da região, onde acabou autuado por receptação. O carro foi apreendido.

O crime de receptação está previsto no artigo 180 do Código Penal e pode levar à prisão. Especialistas explicam que, ao comprar ou utilizar veículos de origem criminosa, a pessoa acaba alimentando a cadeia do roubo de carros, que tem impacto direto na segurança pública e na economia.