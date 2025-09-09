Um casal foi abordado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite do último domingo (7), após ser flagrado mantendo relações sexuais na faixa de areia da Beira-Mar, em Fortaleza. O episódio aconteceu em meio a frequentadores da orla e foi registrado em vídeo por banhistas. A informação foi confirmada pelo Portal iG.
Em nota, a PMCE informou que o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado para atender a uma “ocorrência de possível ato obsceno”. Durante a abordagem, os policiais fizeram apenas uma advertência verbal e não efetuaram prisão, “pois a equipe não constatou a prática do crime no momento da ação” .
Segundo o artigo 233 do Código Penal, qualquer manifestação sexual em local público, aberto ou exposto ao público, configura crime. A pena prevista varia de três meses a um ano de detenção, além de multa.