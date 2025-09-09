Reprodução Casal é flagrado tendo relações sexuais em praia

Um casal foi abordado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite do último domingo (7), após ser flagrado mantendo relações sexuais na faixa de areia da Beira-Mar, em Fortaleza. O episódio aconteceu em meio a frequentadores da orla e foi registrado em vídeo por banhistas. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Em nota, a PMCE informou que o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado para atender a uma “ocorrência de possível ato obsceno”. Durante a abordagem, os policiais fizeram apenas uma advertência verbal e não efetuaram prisão, “pois a equipe não constatou a prática do crime no momento da ação” .

Segundo o artigo 233 do Código Penal, qualquer manifestação sexual em local público, aberto ou exposto ao público, configura crime. A pena prevista varia de três meses a um ano de detenção, além de multa.