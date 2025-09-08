Foto: Divulgação/Governo de SP Maquete exposta no térreo do Palácio dos Bandeirantes

O projeto do novo Complexo Administrativo do Governo do Estado de São Paulo está exposto em maquete no térreo do Palácio dos Bandeirantes, no hall nobre.

A peça permite ao público visualizar o projeto que reunirá secretarias e órgãos estaduais em um mesmo complexo.



Também é objetivo da iniciativa, de acordo com o governo estadual, promover a requalificação do bairro dos Campos Elíseos, marco histórico da capital.



A maquete mostra a integração do projeto com áreas verdes, passarelas de conexão, espelhos d’água e fachadas ativas. A expectativa é que 38 mil empregos diretos e indiretos sejam criados durante o período de obras do empreendimento.



Segundo Guilherme Afif Domingos, secretário de Projetos Estratégicos do Governo do Estado de São Paulo, a requalificação do centro de São Paulo é um sonho sendo realizado.



“O Novo Centro Administrativo é um marco para São Paulo. A maquete mostra, em escala reduzida, como estamos construindo um projeto urbano que une eficiência da gestão pública, inclusão social e valorização do patrimônio histórico” , afirma Afif.



A maquete



A maquete reproduz o entorno urbano: são 140 prédios representados, incluindo 10 prédios detalhados e 17 tombados, além de cerca de mil árvores em miniatura.



De acordo com o governo de São Paulo, a confecção da maquete levou quatro meses de trabalho e envolveu uma equipe multidisciplinar de 15 profissionais, entre arquitetos, artistas, serralheiros e marceneiros.



Foto: Divulgação/Governo de SP Outro ângulo da maquete que apresenta o projeto no térreo do Palácio dos Bandeirantes





O processo combinou tecnologia de ponta (impressão 3D e corte a laser) com execução artesanal, passando por etapas de escolha de materiais, desenho digital, execução de peças de marcenaria, pintura, paisagismo e montagem final in loco .



Entre os principais desafios estiveram a logística de transporte da peça de grande dimensão e a precisão dos encaixes, que exigiram soluções para minimizar as emendas visíveis.



O destaque visual fica por conta do Boulevard Duque, elemento central do projeto que simboliza a integração entre arquitetura e espaço público.



O projeto



O novo Complexo Administrativo do Governo de São Paulo será construído na região dos Campos Elíseos, no centro da capital, com investimento de R$ 5,4 bilhões.



Ainda segundo o governo paulista, o complexo terá 288 mil m², abrigando cerca de 22,7 mil servidores em sete edifícios e dez torres, além de teatro, auditórios, salas multiuso e espaços de convivência.



Os térreos terão comércio, serviços e áreas públicas.



O projeto inclui a restauração de 17 imóveis tombados e a ampliação da área verde do Parque Princesa Isabel em mais de 40%.





A construção ocorrerá por meio de PPP, com início previsto para março de 2026 e conclusão entre 2028 e 2029.



O Palácio dos Bandeirantes fica Avenida Morumbi, 1400, na capital paulista e a visitação à maquete, com entrada franca, está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.



Mas é necessário agendamento prévio, realizado pelo e-mail monitoria@sp.gov.br

