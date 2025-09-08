Marco Aurélio Esparza Municípios do interior paulista têm alto risco de queimadas

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil de São Paulo disparou alerta severo via Cell Broadcast, na tarde desta segunda-feira (8), de baixa umidade relativa do ar.

Celulares em 111 municípios com índice próximos de 12% e temperarura acima de 35 °C receberam o comunicado.

O alerta Cell Broadcast é enviado a todos os celulares com tecnologia 4G ou 5G que estejam dentro da área de risco.



Foi o segundo do ano e as principais regiões alertadas foram as de São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca e Barretos.



Conforme o Mapa de Risco de Incêndio da Defesa Civil, os municípios dessas regiões encontram-se em nível de emergência para queimadas.



Na mensagem enviada, a população recebeu orientações sobre aumento da hidratação, cuidados com os mais vulneráveis e prevenção contra queimadas, como evitar o uso de fogo para limpeza de terrenos, descartar bitucas de cigarro ou queimar lixo.



Em caso de emergência, a recomendação é ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.



Lista de cidades que receberam o alerta



De acordo com a Defesa Civil, receberam o alerta severo para baixa umidade as cidades de Altair, Álvares Florence, Américo de Campos, Andradina, Aparecida d’Oeste, Araçatuba, Aramina, Aspásia, Auriflama, Bady Bassitt, Bálsamo, Barretos, Birigui, Buritama, Buritizal, Cardoso, Castilho, Cedral, Colômbia, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guaíra, Guapiaçu, Guaraci, Guarani d’Oeste, Guzolândia, Icém, Igarapava, Ilha Solteira, Indiaporã, Ipiguá, Ipuã, Itapura, Ituverava, Jaci, Jales, José Bonifácio, Lavínia, Lourdes, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Miguelópolis, Mira Estrela, Mirandópolis, Mirassol, Mirassolândia, Monções e Monte Aprazível.





Também foram alertados moradores de Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Granada, Nova Luzitânia, Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pedregulho, Pereira Barreto, Planalto, Poloni, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Rifaina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santana da Ponte Pensa, Santa Rita d’Oeste, Santa Salete, Santo Antônio do Aracanguá, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Sud Mennucci, Suzanápolis, Tabapuã, Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Uchoa, União Paulista, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil, Votuporanga e Zacarias.