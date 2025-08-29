Tenente Enilston/ FAB Avião de Alckmin tem falha e vice precisa trocar aeronave

A aeronave que transportava o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin , apresentou falhas técnicas durante uma escala em Cali, na Colômbia, nesta sexta-feira (29). O pouso já estava programado para reabastecimento, quando foi identificado um problema em uma das mangueiras semi-hidráulicas do avião.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), apesar de a aeronave ainda ter condições de continuar a viagem até o Brasil, foi recomendado, por medida de precaução, que a comitiva aguardasse em solo colombiano.





Uma segunda aeronave partiu da Base Aérea de Brasília às 10h para buscar o vice-presidente e sua equipe. A previsão é de que o pouso na capital federal ocorra por volta das 21h desta sexta-feira.

Segundo o comunicado oficial emitido pelo próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, todos os passageiros estão bem e em segurança.