FreePik Mulher alega ter encontrado pedaço de dedo em lanche

Uma moradora de Manhattan entrou com um processo judicial contra um restaurante de Queens, em Nova York, alegando ter encontrado um pedaço de dedo humano dentro de um wrap de frango comprado no local. O caso teria ocorrido em 17 de novembro de 2023, mas a ação foi registrada apenas em 7 de agosto deste ano na Suprema Corte do Condado de Nova York. As informações são da revista People.

De acordo com a denúncia, Mary Elizabeth Smith, 43 anos, pediu o lanche “para viagem” no restaurante mediterrâneo Create Astoria e, ao dar a primeira mordida, encontrou “tecido humano, um pedaço de dedo” misturado ao alimento.

Greenberg Law P.C. Dedo no lanche

O advogado de Smith, Robert Menna, afirmou que a cliente sofreu “forte choque, dor e abalo psicológico” após o episódio.

“Ela pediu um wrap de frango e, quando mordeu, havia parte de um dedo lá. Felizmente, não engoliu, mas ainda assim ficou traumatizada”, disse em nota.

Segundo Menna, o fragmento foi enviado a um laboratório que confirmou tratar-se de tecido humano feminino. A defesa da cliente sustenta que a negligência do restaurante foi responsável pelo ocorrido.

Já o proprietário do Create Astoria, Teddy Karagiannis, rebateu as acusações e classificou a denúncia como “fraudulenta” e “absurda”. Ele afirmou que pretende processar Smith por difamação e destacou que a cozinha do restaurante passa por várias etapas de inspeção, o que tornaria o incidente “impossível”.

Karagiannis também alegou que não havia funcionárias mulheres no restaurante no dia do episódio e que Smith se recusou a realizar um teste de DNA no suposto fragmento, o que, segundo ele, comprovaria que não pertencia a nenhum empregado do local. Ele ainda sugeriu que a cliente poderia ter obtido o pedaço de dedo em outro lugar.





Em entrevista ao New York Post, Smith declarou estar “permanentemente traumatizada” e contou que precisou iniciar um tratamento com antirretrovirais fortes para prevenir possíveis infecções ou doenças.

A seguradora do restaurante, Liberty Mutual, negou as alegações. O caso agora segue na Justiça de Nova York.