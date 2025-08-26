Acervo pessoal Mãe faz denúncia de agressão de professores a aluno

A Polícia Civil investiga uma denúncia de que professores teriam agredido um estudante de 12 anos durante um surto em uma escola de Piracicaba(SP). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe, o adolescente possui diagnóstico de TDAH, transtorno desafiador opositor, transtorno misto depressivo e inteligência limítrofe. Na última quarta-feira (20), por volta das 12h, ele teria discutido com outro aluno que o chamou de autista.

Ainda de acordo com a mãe, ao tentar conter o estudante, um professor teria dado um golpe em seu rosto, outro aplicado um “mata-leão” e um terceiro puxado sua mochila, o que o machucou. A mulher também afirmou que o filho foi isolado no campo de futebol da escola, impedido de sair, e que chegou a ser agredido por um aluno maior de idade quando tentou escalar o alambrado.

A mãe relatou que não foi a primeira vez que o adolescente teve um surto na unidade. Ela disse ainda que há uma professora de apoio para crianças neurodivergentes, mas que a profissional não estava presente no dia.

O caso foi registrado como lesão corporal no Plantão da Delegacia Seccional de Piracicaba e encaminhado ao 3º Distrito Policial. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as circunstâncias estão sendo apuradas.