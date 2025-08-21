Reprodução/Google Maps Fachada de loja da Camisaria Colombo em SP

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) deflagrou, nesta quinta-feira (21), uma operação que mira um esquema de fraude bancária milionária e ocultação de patrimônio. Entre os alvos da ação estão os donos da Camisaria Colombo, os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf.

Álvaro já foi detido pelas autoridades, enquanto o mandado contra Paulo ainda não tinha sido cumprido até às 7h30, segundo informações da TV Globo.

Outros alvos da operação são um representante legal e um funcionário da empresa de gestão de ativos BS Capital, identificados como Bruno Gomes de Souza e Mauricio Miwa, respectivamente.

Os agentes também cumprem 12 de busca e apreensão em São Paulo, Birigui e Avaré, no interior do estado, além de Brasília. A ação envolve mais de 20 agentes da Delegacia de Crimes Cibernéticos.

O esquema

Segundo as investigações, o grupo explorava uma falha em uma plataforma de pagamentos para gerar créditos falsos e movimentar os valores de forma pulverizada em diferentes contas. Estima-se que o esquema tenha movimentado R$ 21 milhões.

Parte dos recursos foi concentrada em uma única empresa, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A chamada Operação Fractal começou em dezembro do ano passado, após denúncia pela instituição financeira. A apuração aponta, ainda, que o esquema tinha como objetivo esconder patrimônio durante o processo de recuperação judicial da varejista de moda masculina, o que teria causado prejuízos a credores e ao sistema financeiro nacional.





O Portal iG entrou em contato, via e-mail, com a Camisaria Colombo e com a BS Capital para solicitar posicionamentos sobre a operação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.