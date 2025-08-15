Reprodução O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma

A Justiça de São Paulo mandou soltar, nesta sexta-feira (15), o dono e fundador da Ultrafarma, Sidney OIiveira, que foi preso no início da semana em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

O diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes, também foi solto, mas o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto teve sua prisão temporária prorrogada.

Também foi liberada Tatiane de Conceição Lopes, mulher do operador Celso Éder Gonzaga Araújo.

A informação foi confirmada ao Portal iG por um promotor do Ministério Público de São Paulo. O iG também questionou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e foi informado, por meio de nota, que o processo segue sob segredo de justiça.





Segundo apurado, foi estipulado pagamento de fiança de R$ 25 milhões e eles terão que cumprir medidas cautelares, incluindo o monitoramento por tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, proibição de contato com outros investigados e testemunhas, além de entrega de passaportes.

Todos são alvo da operação Ícaro, do MP-SP. De acordo com as investigações, o grupo teria arrecadado cerca de R$ 1 bilhão em propinas. O pagamento era feito todos os meses, por meio de uma empresa registrada no nome da mãe do servidor.

A Operação Ícaro foi deflagrada pelo GEDEC ( Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos) e teve apoio da Polícia Militar.

