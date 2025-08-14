Governo de SP São Paulo terá dias secos e com grande variação de temperatura

O estado de São Paulo terá dias secos e com grande variação de temperatura até domingo (17), alertou nesta quinta-feira (14) a Defesa Civil do estado.

O órgão emitiu um alerta para o norte e noroeste paulistas, onde os índices de umidade podem ficar abaixo de 20%, principalmente durante a tarde. Essas condições aumentam o risco de queimadas e exigem atenção para problemas respiratórios e o risco de desidratação.

Os próximos dias vão ter poucas nuvens, frio durante as manhãs e calor nas tardes em todo o estado, onde uma forte massa de ar seco deve predominar.

Apenas áreas próximas ao litoral devem registrar chuvas, mas de forma isolada. No leste paulista, nevoeiros serão comuns nas primeiras horas do dia, e devem sumir conforme o tempo esquenta.

E as temperaturas variam também entre as diferentes regiões do território de São Paulo: na Serra da Mantiqueira e interior, as mínimas podem chegar a 3ºC; já no oeste do estado, as máximas podem atingir 32ºC.

A Defesa Civil orientou a população a, no período seco, intensificar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes e não realizar queimadas.

Mais cedo, o Climatempo havia alertado para uma frente fria que avança pelo litoral brasileiro e que deve manter as temperaturas mais baixas no centro-sul do país por alguns dias.

Previsão do tempo

Veja a previsão do tempo por regiões do estado de São Paulo nos próximos dias:

Capital e região metropolitana : possibilidade de chuva fraca; temperaturas entre 11°C e 24°C, umidade relativa do ar em 40%.

: possibilidade de chuva fraca; temperaturas entre 11°C e 24°C, umidade relativa do ar em 40%. Baixada Santista : chuva de moderada a fraca; temperaturas entre 15°C e 23°C, umidade relativa do ar em 50%.

: chuva de moderada a fraca; temperaturas entre 15°C e 23°C, umidade relativa do ar em 50%. Serra da Mantiqueira : temperaturas entre 3°C e 26°C, umidade relativa do ar em 30%.

: temperaturas entre 3°C e 26°C, umidade relativa do ar em 30%. Vale do Paraíba e Litoral Norte : chuva de moderada a fraca; temperaturas entre 14°C e 23°C, umidade relativa do ar em 50%.

: chuva de moderada a fraca; temperaturas entre 14°C e 23°C, umidade relativa do ar em 50%. Vale do Ribeira e Itapeva : chuva de moderada a fraca; temperaturas entre 4°C e 26°C, umidade relativa do ar em 40%.

: chuva de moderada a fraca; temperaturas entre 4°C e 26°C, umidade relativa do ar em 40%. Campinas e Sorocaba : temperaturas entre 3°C e 27°C, umidade relativa do ar em 30%.

: temperaturas entre 3°C e 27°C, umidade relativa do ar em 30%. Presidente Prudente e Marília : temperaturas entre 5°C e 31°C, umidade relativa do ar em 20%.

: temperaturas entre 5°C e 31°C, umidade relativa do ar em 20%. Bauru e Araraquara : temperaturas entre 7°C e 29°C, umidade relativa do ar abaixo de 20%.

: temperaturas entre 7°C e 29°C, umidade relativa do ar abaixo de 20%. Araçatuba e São José do Rio Preto : temperaturas entre 9°C e 32°C, umidade relativa do ar abaixo de 20%.

: temperaturas entre 9°C e 32°C, umidade relativa do ar abaixo de 20%. Franca, Barretos e Ribeirão Preto: temperaturas entre 7°C e 32°C, umidade relativa do ar abaixo de 20%.







