A cidade de São Paulo recebeu, nesta segunda-feira (11), mais 100 câmeras do programa Smart Sampa, sistema de monitoramento da Prefeitura que usa reconhecimento facial. O equipamento vai ser acoplado a motos da Guarda Civil Metropolitana ( GCM) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo ( PMESP).

A entrega foi feita pelo prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Vale do Anhangabaú, centro da capital paulista.

Nunes afirmou que a tecnologia é inédita no mundo. “ Com essa tecnologia nas motos da Polícia Militar e da Polícia Civil, [a câmera] já vai fazer a leitura daquela placa na hora e [o policial] vai poder fazer a abordagem na hora ”, disse.

O equipamento é integrado a uma central de monitoramento. As câmeras leem as placas e enviam os dados à central, que faz um busca em um banco de dados de placas roubadas ou alteradas (veja detalhes mais abaixo). A notificação é, então, enviada de volta em tempo real à moto que fez a abordagem.

O governador de São Paulo afirmou que é intenção do governo intensificar o combate ao crime.

“ Se você fizer uma pesquisa hoje, as pessoas vão indicar que o maior problema é segurança pública. A percepção de segurança demora para vir. Nós temos os menores indicadores de roubos e furtos desde o início da série histórica, mas a percepção de segurança ainda não chegou ”, ponderou.

“ Nós temos que endurecer o combate ao crime. Ele [o criminoso] tem que saber que vai ficar preso ”, completou.

Freitas disse ainda que o sistema será expandido para a região metropolitana da capital.

“ Vamos colocar mais câmeras, mais reconhecimento facial, mais vigilância. Nós vamos continuar tendo o estado mais seguro do Brasil ”, completou.

Tecnologia

A instalação das câmeras nas motos, que havia sido anunciada pela Prefeitura há dois meses, vai reforçar o combate a crimes envolvendo veículos furtados, roubados ou com placas adulteradas, “ além de ampliar a tecnologia de monitoramento urbano na capital ”, disse a gestão municipal em nota.

As informações captadas pelas câmeras são cruzadas com os bancos de dados da plataforma federal Córtex, desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ( MJSP), que reúne detalhes sobre veículos roubados, furtados ou clonados ou, também, envolvidos em atividades criminosas.

A busca da placa no banco de dados é possível por meio do Reconhecimento Óptico de Caracteres ( OCR , na sigla em inglês). A tecnologia permite converter imagens de texto em conteúdo legível, o que faz com que fotos ou documentos digitalizados sejam editados, pesquisados e analisados por computadores.

As câmeras foram instaladas em motos modelo XRE 300 da GCM e BMW GS 850 da PMESP. São alimentadas pelas baterias das próprias motos.

O Smart Sampa tem mais de 31 mil câmeras ativas na capital paulista, sendo 20 mil públicas e 11.692 privadas. Cerca de 4 mil delas têm a tecnologia de reconhecimento óptico.

Segundo dados da Prefeitura, desde a implementação do programa, cerca de 1,6 mil foragidos da Justiça foram capturados, e houve a prisão de cerca de 3 mil criminosos. Em junho, o Smart Sampa identificou 5.579 ocorrências envolvendo placas irregulares.

No domingo (9), a Prefeitura de São Paulo havia divulgado, em uma rede social, a prisão de um homem condenado por tráfico de drogas que foi identificado pelo sistema. A prisão foi feita pela GCM em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo.

Além da capital paulista, a cidade de Sorocaba, no interior, também utiliza um sistema de reconhecimento facial e de placas de veículos para monitoramento de crimes. O “Smart Sorocaba” foi lançado em maio deste ano.

Controvérsias

Implantado em 2024 com um custo de R$ 10 milhões mensais, o sistema de reconhecimento facial da Prefeitura tem sido motivo de controvérsias.

No dia 1º deste mês, uma pesquisa intitulada "Smart Sampa vigia, mas não protege" apontou não haver evidências de que o programa reduzisse crimes ou aumentasse a produtividade policial na capital. Conforme a análise, não houve alteração nos índices em relação a outras cidades do estado.

O estudo é do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), ligado à Universidade Candido Mendes, no Rio de Janeiro. A Prefeitura de São Paulo contestou os métodos da pesquisa.

Em fevereiro, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo também havia pedido à Prefeitura que não utilizasse o reconhecimento facial do programa em blocos de carnaval.