Reprodução Fumaceira no Basf causa temor em moradores no Guaratinguetá

Um procedimento de segurança realizado pela Styropek, empresa instalada no Complexo Químico da BASF em Guaratinguetá (SP), provocou na noite desta sexta-feira (8) um forte estrondo e a liberação de fumaça branca, visível na região. A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, mas não houve feridos nem risco à saúde ou ao meio ambiente, segundo a companhia. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com nota divulgada pela BASF, durante um dos processos produtivos, foi identificada a necessidade de expulsar o conteúdo de um reator para garantir a segurança operacional. O som percebido pelos moradores foi causado pelo acionamento de um dispositivo de segurança, e não por uma explosão.

A empresa informou que, no procedimento, houve liberação de vapor de água e de um produto com odor característico, sem toxicidade. A operação foi controlada e encerrada em seguida, sem danos estruturais ou ambientais.

O Corpo de Bombeiros confirmou ter sido acionado e enviou equipes ao local para verificação. A corporação não constatou ocorrências decorrentes da operação.

O Complexo Químico de Guaratinguetá abriga diversas empresas do setor, entre elas a BASF e a Styropek, que produzem insumos para a indústria. Até o momento, não foram divulgados detalhes técnicos sobre o material expelido ou sobre a etapa de produção em que ocorreu o procedimento.