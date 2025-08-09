Um procedimento de segurança realizado pela Styropek, empresa instalada no Complexo Químico da BASF em Guaratinguetá (SP), provocou na noite desta sexta-feira (8) um forte estrondo e a liberação de fumaça branca, visível na região. A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, mas não houve feridos nem risco à saúde ou ao meio ambiente, segundo a companhia. A informação foi confirmada pelo Portal iG.
De acordo com nota divulgada pela BASF, durante um dos processos produtivos, foi identificada a necessidade de expulsar o conteúdo de um reator para garantir a segurança operacional. O som percebido pelos moradores foi causado pelo acionamento de um dispositivo de segurança, e não por uma explosão.
A empresa informou que, no procedimento, houve liberação de vapor de água e de um produto com odor característico, sem toxicidade. A operação foi controlada e encerrada em seguida, sem danos estruturais ou ambientais.
O Corpo de Bombeiros confirmou ter sido acionado e enviou equipes ao local para verificação. A corporação não constatou ocorrências decorrentes da operação.
O Complexo Químico de Guaratinguetá abriga diversas empresas do setor, entre elas a BASF e a Styropek, que produzem insumos para a indústria. Até o momento, não foram divulgados detalhes técnicos sobre o material expelido ou sobre a etapa de produção em que ocorreu o procedimento.