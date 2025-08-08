Reprodução Duas alunas saíram no tapa em escola de SP

Uma briga entre duas alunas terminou com uma estudante de 17 anos ferida no rosto por golpes de tesoura na Escola Estadual José Chediak, localizada na Avenida do Oratório, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (7), dentro de uma sala de aula.





As estudantes envolvidas são colegas. A agressora tem 18 anos. As duas já haviam discutido dias antes, na terça-feira (5), por causa de uma mesa. Na ocasião, a vítima sofreu lesões leves.

Na quinta-feira, a nova discussão começou por disputa de uma cadeira, conforme relatos de testemunhas e vídeos registrados no local.

As imagens mostram as estudantes discutindo em sala de aula. A aluna de 17 anos se aproximou da colega, que estava sentada, e a derrubou no chão, desferindo socos. A aluna de 18 anos, ainda no chão, reagiu com uma tesoura e golpeou diversas vezes o rosto da agressora.

Uma professora tentou intervir e acabou ferida na mão ao separar as alunas. A cena deixou o chão da sala com manchas de sangue.

A estudante atingida foi socorrida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Mooca, recebeu atendimento médico e foi liberada no mesmo dia.





Ocorrência policial e medidas adotadas

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou ao Portal iG que o caso foi registrado como lesão corporal pelo 42º Distrito Policial (Parque São Lucas). A tesoura utilizada foi apreendida.

As duas alunas foram ouvidas, assim como o vice-diretor da escola. As envolvidas foram orientadas sobre o prazo legal para representação criminal, exigido nesse tipo de ocorrência.