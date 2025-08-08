Uma comitiva do Metrô de São Paulo está na China para começar os trabalhos nos novos trens da cidade.
A visita ao país asiático começou nesta semana na CRRC, uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos de transporte ferroviário. Na semana passada, o governo de São Paulo fechou um contrato de R$ 3,1 bilhões com a empresa para o fornecimento de 44 novos trens para o Metrô ( veja detalhes mais abaixo ).
Em uma foto divulgada pelo Metrô, é possível ver o presidente da companhia, Julio Castiglioni, com um executivo da CRRC. Segundo a empresa brasileira, destacam-se entre as produções da chinesa trens de alta velocidade, urbanos, interurbanos e os comuns de passageiros.
A capacidade de fabricação da CRRC, que tem 46 subsidiárias e 89 linhas de produção, é de 2,6 mil veículos ferroviários por ano.
Nesta sexta-feira (8), a comitiva fez uma visita técnica à sede da Suzhou Huaqi Intelligent Technology, empresa chinesa que fornece serviços e consultoria técnica para transporte ferroviário.
No local, foram apresentadas “soluções inovadoras” que melhoram a comunicação com os passageiros, segundo o Metrô.
Na quarta-feira (6), os representantes brasileiros haviam visitado o metrô de Qingdao, cidade portuária no leste da China, a cerca de 660 km de Pequim. Lá, puderam ver as estações e funcionamento dos trens, incluindo o sistema de alimentação de energia.
Ainda não há projetos dos trens, segundo o Portal iG apurou junto ao Metrô.
Novos trens
Os trens que serão fabricados pela CRRC vão ser usados na expansão da Linha 2-Verde – da Vila Prudente à Penha –, e para reforçar a frota das linhas 1-Azul e 3-Vermelha. Os trilhos da expansão da Linha Verde chegaram ao Porto de Santos em meados de julho.
De acordo com o governo, o primeiro trem deve ser entregue pela empresa em pouco menos de dois anos (21 meses).
O governo de São Paulo também anunciou que a chinesa vai abrir uma fábrica de trens em Araraquara. Além dos novos trens do Metrô, a empresa também será responsável pela produção dos veículos do Trem Intercidades (TIC), que ligará São Paulo a Campinas e cuja operação deve iniciar em 2031.