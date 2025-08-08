Metrô de SP Equipe visitou metrô de Qingdao

Uma comitiva do Metrô de São Paulo está na China para começar os trabalhos nos novos trens da cidade.

A visita ao país asiático começou nesta semana na CRRC, uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos de transporte ferroviário. Na semana passada, o governo de São Paulo fechou um contrato de R$ 3,1 bilhões com a empresa para o fornecimento de 44 novos trens para o Metrô ( veja detalhes mais abaixo ).

Em uma foto divulgada pelo Metrô, é possível ver o presidente da companhia, Julio Castiglioni, com um executivo da CRRC. Segundo a empresa brasileira, destacam-se entre as produções da chinesa trens de alta velocidade, urbanos, interurbanos e os comuns de passageiros.

Metrô de SP O presidente do Metrô, Julio Castiglioni, com um executivo da CRRC





A capacidade de fabricação da CRRC, que tem 46 subsidiárias e 89 linhas de produção, é de 2,6 mil veículos ferroviários por ano.

Nesta sexta-feira (8), a comitiva fez uma visita técnica à sede da Suzhou Huaqi Intelligent Technology, empresa chinesa que fornece serviços e consultoria técnica para transporte ferroviário.

No local, foram apresentadas “soluções inovadoras” que melhoram a comunicação com os passageiros, segundo o Metrô.

Metrô de SP Visita à Suzhou Huaqi Intelligent Technology





Na quarta-feira (6), os representantes brasileiros haviam visitado o metrô de Qingdao, cidade portuária no leste da China, a cerca de 660 km de Pequim. Lá, puderam ver as estações e funcionamento dos trens, incluindo o sistema de alimentação de energia.

Ainda não há projetos dos trens, segundo o Portal iG apurou junto ao Metrô.

Novos trens

Os trens que serão fabricados pela CRRC vão ser usados na expansão da Linha 2-Verde – da Vila Prudente à Penha –, e para reforçar a frota das linhas 1-Azul e 3-Vermelha. Os trilhos da expansão da Linha Verde chegaram ao Porto de Santos em meados de julho.

Governo de SP Trilhos da expansão da Linha Verde chegaram ao Porto de Santos em meados de julho.





De acordo com o governo, o primeiro trem deve ser entregue pela empresa em pouco menos de dois anos (21 meses).

O governo de São Paulo também anunciou que a chinesa vai abrir uma fábrica de trens em Araraquara. Além dos novos trens do Metrô, a empresa também será responsável pela produção dos veículos do Trem Intercidades (TIC), que ligará São Paulo a Campinas e cuja operação deve iniciar em 2031.











