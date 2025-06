Divulgação/PM SP Detido pelo BAEP tinha mandado de prisão em aberto





Um homem procurado pela Justiça por tráfico internacional de drogas foi preso na noite de quinta-feira (19) por agentes do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) da Polícia Militar no canal do estuário, no Porto de Santos, litoral de São Paulo.

A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina na principal via marítima do complexo portuário. Segundo a polícia, dois indivíduos foram abordados em uma embarcação nas proximidades de um navio ancorado.

Com o apoio da Agência de Inteligência do batalhão, a equipe verificou que um dos abordados tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico internacional.





O homem foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Santos, onde o caso foi registrado. Ele permanece à disposição da Justiça.