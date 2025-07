Climatempo/Reprodução Temperaturas vão cair ainda mais com chegada de nova frente fria

O Sul do Brasil vai voltar a enfrentar temperaturas negativas nos próximos dias. Uma nova frente fria começa a avançar nesta quarta-feira (16) pelo Rio Grande do Sul, trazendo aumento de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas, principalmente nas regiões oeste, centro e sul do estado. A previsão é de que a frente passe rapidamente e que a chuva tenha pouca duração, de acordo com o 'Clima Tempo'.

Na quinta-feira (17), o tempo muda na Serra Gaúcha e em áreas como o Planalto e a Grande Porto Alegre, com possibilidade de nevoeiro no início do dia e queda brusca de temperatura. Com a chegada do ar polar e a formação de um ciclone extratropical próximo ao Uruguai, há chance de precipitação invernal na serra do sudeste gaúcho, como chuva congelada ou neve fraca.

Em Santa Catarina e no Paraná, a frente fria deve causar apenas aumento de nuvens e ventos moderados a fortes. Pancadas de chuva são esperadas em pontos isolados do sul e oeste dos dois estados, mas a maioria das regiões segue sem previsão de chuva.

Antes da virada no tempo, o calor ganha força nesta quarta-feira, em um fenômeno conhecido como pré-frontal, típico aquecimento que ocorre antes da chegada do ar frio. A temperatura sobe em toda a região, mas o cenário muda drasticamente na quinta-feira.

Com a entrada da nova massa de ar polar, o frio intenso retorna na sexta-feira e durante o fim de semana, com possibilidade de geada e mínimas abaixo de zero nos três estados do Sul.