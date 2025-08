Divulgação Pop Mart Encontro de fãs de Labubus vai agitar shopping em São Paulo

O Parque Shopping Maia, localizado em São Paulo, será o ponto de encontro para fãs e colecionadores dos Labubus , os populares bonecos que se tornaram febre entre os amantes de art toys. O evento acontecerá no sábado (9).

Conhecidos por seu visual irreverente e design criativo, os Labubus são classificados pela fabricante como brinquedos artísticos, voltados especialmente ao público jovem adulto. Embora despertem o interesse das crianças, os colecionáveis são recomendados para maiores de 15 anos.

O evento é gratuito e promete reunir admiradores da cultura pop e do universo dos colecionáveis. Informações sobre horários e localização estão disponíveis no site oficial e nos stories do shopping.

O que são os Labubus?

Originalmente criado pelo artista Kasing Lung, o Labubu é um personagem com visual inusitado que ganhou o coração de colecionadores ao redor do mundo após ser lançado pela marca chinesa Pop Mart. No Brasil, a criatura se transformou em símbolo de um nicho cultural peculiar, onde estética, humor e afeto se misturam.

O Labubu nasceu como um personagem de um universo artístico sombrio e lúdico. Com olhos grandes, dentes à mostra e expressão ora melancólica, ora malandra, ele conquistou os fãs de designer toys, que valorizam figuras colecionáveis com visual autoral. A Pop Mart, especializada nesse tipo de produto, transformou o personagem em item de desejo, e não demorou muito para celebridades e influenciadores abraçarem a febre.





Mas o que era uma tendência restrita a colecionadores logo ultrapassou os limites do nicho. O Labubu passou a ser carregado em bolsas, exibido em vídeos nas redes sociais e, claro, imitado.

Surgiram os chamados Lafufus, apelido para os Labubus falsificados que circulam por aí com traços mais grosseiros, mas que também encontram seu público.