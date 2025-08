Divulgação Encontro de Labubus no RJ reúne fãs e movimenta shopping

Se você esteve nas redes sociais neste fim de semana, é bem provável que tenha se deparado com imagens inusitadas: adultos reunidos em um shopping carioca segurando bonecos. A cena aconteceu no Parque Shopping Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o motivo foi um encontro dedicado ao fenômeno chamado Labubu.

Originalmente criado pelo artista Kasing Lung, o Labubu é um personagem com visual inusitado que ganhou o coração de colecionadores ao redor do mundo após ser lançado pela marca chinesa Pop Mart. No Brasil, a criatura se transformou em símbolo de um nicho cultural peculiar, onde estética, humor e afeto se misturam.

O que é Labubu e por que ele virou uma mania?

O Labubu nasceu como um personagem de um universo artístico sombrio e lúdico. Com olhos grandes, dentes à mostra e expressão ora melancólica, ora malandra, ele conquistou os fãs de designer toys, que valorizam figuras colecionáveis com visual autoral. A Pop Mart, especializada nesse tipo de produto, transformou o personagem em item de desejo, e não demorou muito para celebridades e influenciadores abraçarem a febre.

Mas o que era uma tendência restrita a colecionadores logo ultrapassou os limites do nicho. O Labubu passou a ser carregado em bolsas, exibido em vídeos nas redes sociais e, claro, imitado. Surgiram os chamados Lafufus, apelido para os Labubus falsificados que circulam por aí com traços mais grosseiros, mas que também encontram seu público.

Encontro de Labubus no Rio de Janeiro

O evento que viralizou nas redes aconteceu no sábado (3), no Parque Shopping Sulacap. A reunião foi informal, organizada por fãs, e contou com um público variado. Lá, era possível ver desde jovens exibindo seus bonecos originais até famílias com crianças curiosas.

Internautas não perderam a chance de comentar.

“O nome do shopping termina com ‘Cap’ de Caps”, brincou um usuário no X (antigo Twitter), em alusão à gíria de verdade ou mentira.

Outros ironizaram o perfil do público, sugerindo que os presentes eram fãs da influenciadora Virgínia Fonseca ou do humorista Carlinhos Maia.

“Soube que vai tocar Dance Monkey do início ao fim”, comentou outro perfil.

Apesar das brincadeiras, o vídeo do evento circulou amplamente, atraindo olhares curiosos para o universo do Labubu e provocando tanto admiração quanto estranhamento.

Cultura pop, consumo e identidade

O sucesso do Labubu no Brasil, e os encontros que ele inspira, revelam algo mais profundo do que uma simples moda passageira. Estamos falando de um produto de cultura pop que, à semelhança de outros ícones como Hello Kitty, Funko Pop e Beanie Babies, toca em questões de identidade, afeto e pertencimento.

Labubu além do Rio: Salvador e Piracicaba também tiveram encontros

O fenômeno não se limita ao Rio de Janeiro. Nos últimos meses, outras cidades brasileiras também sediaram encontros de fãs de Labubu, como Salvador (BA) e Piracicaba (SP). Em todos os casos, os eventos foram organizados de forma espontânea, geralmente via grupos de WhatsApp, Telegram ou perfis de fãs no Instagram e TikTok.

Esses encontros costumam incluir troca de bonecos, sorteios, concursos de fantasias para os Labubus e, claro, muitos registros para alimentar as redes. É comum que os participantes levem seus bonecos vestidos com roupinhas temáticas, acessórios ou em pequenas mochilas, transformando o evento em um desfile criativo e cativante.

Falsificação e polêmicas: o caso dos Lafufus

Como todo sucesso, o Labubu também atraiu falsificações. A internet brasileira cunhou o termo Lafufu para se referir aos Labubus falsos, em referência ao termo popular usado para algo “feio” ou “estranho”. Apesar da crítica implícita, os Lafufus também têm seu espaço. Muitos não se importam com a procedência do boneco, enquanto outros tratam as réplicas como ponto de entrada até conseguirem um original.

Essa dualidade, entre o original e o falsificado, o hype e o deboche, é parte do charme (e da controvérsia) que impulsiona o Labubu. Em tempos de redes sociais, tudo que viraliza é disputado, remixado, satirizado. E o Labubu parece estar no olho desse furacão cultural.

Labubu como acessório fashion e símbolo cultural

Outro fator que explica o sucesso do Labubu é seu apelo estético. Embora sua aparência pareça inusitada à primeira vista, muitos o consideram “feio bonitinho”,um estilo que conquista tanto fãs de cultura kawaii quanto os que preferem um toque de ironia visual.

Influenciadores e celebridades já foram vistos exibindo seus Labubus como acessórios fashion. A estética do brinquedo combina com bolsas de grife, casacos coloridos e poses elaboradas, criando um contraste que se tornou tendência. É o tipo de visual que chama atenção nas ruas e nas timelines.





O futuro dos encontros de Labubu no Brasil

Com o crescimento da comunidade de fãs e a consolidação do Labubu como fenômeno pop no Brasil, é provável que eventos como o do Parque Shopping Sulacap se tornem cada vez mais frequentes e organizados.

Alguns shoppings e marcas já demonstram interesse em capitalizar o movimento, seja com ações promocionais, venda de produtos exclusivos ou espaços instagramáveis temáticos.