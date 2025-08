Governo de SP CPTM anunciou mudanças na circulação da Linha 12–Safira a partir desta segunda (4)

A Linha-12 Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos( CPTM) passa a ter, a partir desta segunda-feira (4), um intervalo menor entre os trens.

Agora, o tempo entre um trem e outro será de quatro minutos e meio nos horários de pico da manhã e da tarde. A linha conecta a estação do Brás, no centro de São Paulo, à de Calmon Viana, em Poá, na região metropolitana.

O serviço vai passar a operar entre as estações sem o chamado “loop interno” – que é quando o trem, em vez de ir até o final da linha e retornar, volta antes de chegar à última estação. No caso da linha 12, isso acontecia na estação Itaquaquecetuba, a antepenúltima.

O loop interno fazia com que os passageiros das estações de Aracaré e Calmon Viana – as duas do final da linha, em Poá – aguardassem cerca de 10 minutos entre cada trem, segundo a CPTM.

A companhia informou que os testes operacionais para reduzir o tempo entre os trens foram iniciados em 30 de junho.