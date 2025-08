Marcela Gonzaga/ Portal iG Temperaturas acima da média para o inverno são esperadas em pontos do Centro-Oeste e do Sudeste

A primeira semana de agosto começa com contrastes climáticos pelo Brasil: enquanto uma onda de calor se forma no interior do país e eleva as temperaturas no Centro-Oeste e partes do Sudeste, o Sul ainda sente os resquícios da frente fria dos últimos dias. A chuva aparece irregular, com alerta para temporais e pancadas isoladas em pelo menos três regiões.

O aumento da temperatura que pode ocorrer hoje vem acompanhado de um alerta de baixa umidade do ar. Segundo o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os índices variam entre 30% e 20% na parte da tarde, em áreas que vão do interior de São Paulo e Minas Gerais até Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e partes do Piauí e Tocantins.

Veja a previsão por região:

Sudeste

Com a onda de calor que se forma no interior do país, grande parte da região Sudeste pode registrar o ar seco e temperaturas acima da média para a época do ano, especialmente no interior de Minas Gerais e São Paulo.

Porém, a chegada de uma frente fria pelo litoral paulista deve mudar o cenário, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Enquanto a segunda (04) pode ter a manhã mais fria e a tarde quente, na terça (05) as temperaturas despencam, com máximas de apenas 19 °C na capital, com rajadas de vento e pancadas de chuvas isoladas.

Nas demais capitais da região, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória, o tempo segue a mesma lógica dos últimos dias: manhãs amenas, com o tempo firme e quente na parte da tarde, com máximas entre 25 °C e 27 °C.

A chuva pode aparecer, mas em pancadas isoladas. O alerta para baixa umidade vale para regiões do Triângulo Mineiro, noroeste de Minas e interior do estado do Rio.

Sul

A frente fria, dos últimos dias começa a se dissipar e, com isso, o tempo fica mais estável no Sul. A segunda ainda amanhece gelada em muitas cidades, e há chances de geada isolada em áreas elevadas da serra catarinense e gaúcha.

A chuva começa a perder força, mas ainda persiste em várias regiões do Sul, especialmente no Noroeste, Norte, Nordeste, Serra e Litoral Norte. Há também risco de descargas elétricas nessas áreas.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste começa a semana com clima quente - são esperadas tardes calorosas e com baixa umidade em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Em Brasília, os índices de umidade variam entre 30% e 20%, segundo o Inmet, que emitiu alerta de perigo potencial.

Há também chances de pancadas isoladas de chuva no fim do dia em pontos do sudoeste de MT e MS, impulsionadas pela combinação do calor e umidade que vem da região Norte.

Nordeste

O litoral nordestino deve registrar várias pancadas de chuva. Elas são esperadas em Maceió, Recife, Aracaju e João Pessoa, com risco de alagamentos e deslizamentos em áreas de encosta.

No interior, o tempo será abafado e quente. Teresina pode registrar máxima de 35 °C. O ar mais seco vai afetar também o sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia.





Norte

A combinação de umidade e calor mantém o risco de pancadas fortes com raios em pontos específicos do Acre, Amazonas e Rondônia. O Inmet alerta para chuvas entre 20 e 50 mm, além de ventos fortes nas fronteiras.

Manaus chega a 38 °C com o céu limpo, já Macapá e Belém têm chance de chuva forte.