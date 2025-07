Reprodução/Twitter Capital paulista deve ter chuva e ventania

A passagem de uma frente fria nesta segunda-feira (28) vai trazer ventos fortes e pancadas isoladas de chuva para o estado de São Paulo.

Segundo o alerta da Defesa Civil Estadual, as rajadas mais intensas podem chegar a 70 km/h. No litoral, os ventos podem atingir 90 km/h.

"Diante deste cenário, há risco para queda de árvores, destelhamentos e danos em estruturas", diz o alerta do órgão.

Os efeitos da frente fria devem atingir principalmente a Faixa Leste do estado, como as regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Capital e Região Metropolitana, Vale do Paraíba e todo o Litoral Paulista.

A previsão também aponta ressaca marítima em todo o Litoral Paulista, com ondas que podem atingir até 3 metros de altura.

A recomendação é ter redobrada em áreas costeiras, sobretudo as embarcações de pequeno porte - como pescadores, praticantes de esportes aquáticos e frequentadores de praias.

Queda na temperatura

A Defesa também alerta para a queda brusca de temperatura que ocorrerá entre hoje e amanhã.

Na terça, São Paulo amanhece nublado. Segundo a Climatempo, a mínima esperada é de 10 °C, e a máxima, 16 °C. A chance de chuva é de 67%.





Na quarta, o frio continua, mas sem previsão de chuva.