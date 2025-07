Reprodução / Redes Sociais Família de Soraya França se pronuncia após prisão do filho





A família da professora Soraya Tatiana Bomfim França, de 56 anos, assassinada no início da semana, divulgou uma nota de agradecimento na noite de sexta-feira (27), após a prisão do filho da vítima, Matteos França, de 32 anos , principal suspeito do crime. A manifestação pública foi assinada pelas irmãs de Soraya, que relataram viver um momento de "dor imensa". As informações são do O Tempo.

“Cada oração, mensagem e gesto de amor tem sido um alento para nossos corações”, diz um trecho da nota. A família ressaltou a importância das manifestações de carinho recebidas e pediu compreensão da imprensa e da sociedade quanto à necessidade de recolhimento durante o luto.

No texto, os familiares destacam a figura de Soraya como uma mulher generosa, que deixou marcas profundas por onde passou, especialmente nas escolas em que trabalhou. Também afirmaram que estão tentando encontrar forças na fé para seguir diante da perda irreparável.

“Estamos vivendo uma perda irreparável, tentando encontrar força na fé e na certeza de que Tati está amparada pela força divina”, escreveram. Segundo as irmãs, o foco neste momento tem sido o cuidado com a própria família, especialmente com a mãe da professora.

A nota termina com um agradecimento à atuação das autoridades e à cobertura respeitosa da imprensa. “Que Deus esteja conosco e com todos que, de perto ou de longe, se unem em fé e solidariedade neste momento tão difícil”, conclui o comunicado.

Filho confessou o assassinato

Horas antes da divulgação da nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu a prisão temporária de Matteos França, filho da professora. Ele foi detido na casa do pai, após a polícia identificar contradições em seu depoimento e analisar imagens de câmeras de segurança que mostravam o carro da vítima em trajetos incompatíveis com sua versão dos fatos.





De acordo com as autoridades, durante o interrogatório, Matteos confessou ter matado a mãe após uma discussão acalorada. Ele alegou que enfrentava dificuldades financeiras, com dívidas relacionadas a jogos de aposta online e empréstimos consignados, o que teria desencadeado o conflito.

O caso segue sob investigação. O advogado de defesa de Matteos, Gabriel Arruda, informou que teve apenas uma conversa inicial com o cliente e que ainda não teve acesso ao inquérito policial. “Quando tivermos todas as informações, vamos nos manifestar oficialmente”, declarou o defensor.