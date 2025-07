Gabriel Freitas Divulgação Prefeitura SP: elefante-marinho surge em praia e cena viraliza; veja vídeo





Um elefante-marinho fêmea ( Mirounga leonina ) foi avistado na faixa de areia próxima à plataforma de pesca de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. O animal de grande porte causou surpresa entre comerciantes e banhistas da região, que acionaram rapidamente a Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Biopesca na manhã de terça-feira (22).





A área foi isolada por precaução com o apoio de servidores do Parque Ecológico, localizado em frente ao ponto de avistamento. O objetivo foi garantir a segurança do público e preservar o bem-estar da visitante incomum, que aparentava estar saudável, sem ferimentos visíveis e bem nutrida. Segundo especialistas, o comportamento de descanso na areia é típico da espécie nesta época do ano, quando costumam migrar do sul em busca de alimento ou repouso.

Após algumas horas de monitoramento, o animal retornou ao mar por conta própria, sem necessidade de intervenção.





Em nota enviada ao Portal iG, a prefeitura de Mongaguá reforçou que, em situações como essa, o protocolo prevê acionar imediatamente instituições autorizadas, como o Instituto Biopesca e o Gremar, responsáveis pelo resgate e cuidados com animais marinhos.

As autoridades pedem que a população não tente se aproximar ou interagir com animais selvagens nas praias e, em caso de avistamento, entre em contato com os órgãos ambientais. A aproximação indevida pode representar riscos tanto para as pessoas quanto para os próprios animais.