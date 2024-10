Reprodução Elefante marinho e seu filhote

Na última sexta-feira (11), a fauna brasileira celebrou um acontecimento sem precedentes: o nascimento de um filhote de elefante-marinho-do-sul em uma praia de Garopaba, no Sul de Santa Catarina , a aproximadamente 70 quilômetros de Florianópolis. Esta foi a primeira vez que uma fêmea dessa espécie dá à luz nas costas do Brasil.

A equipe do Instituto Australis, responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), que fez o registro, acredita que o nascimento ocorreu na noite anterior, após observar a fêmea solitária em uma praia vizinha.

Este nascimento é inédito no país, já que a presença do elefante-marinho-do-sul na costa brasileira é bastante rara; normalmente, a reprodução ocorre nas águas geladas da Argentina.

As equipes do Instituto estão acompanhando de perto a mãe e o filhote, monitorando a temperatura e o comportamento dos animais. "A meta é garantir que ambos estejam saudáveis e seguros nesse momento crucial", enfatizou a organização.

A proteção da nova família é uma prioridade, pois a fêmea pode permanecer no mesmo local amamentando o filhote por 20 dias ou mais.

"Se vocês encontrarem esses animais na praia, ou virem, fiquem longe, falem baixo, pela saúde dos animais. Eles não vão voltar para o mar, não é o ideal voltar neste momento para o mar. E acaba que a nossa presença acaba atrapalhando, estressando a espécie, uma mãe com o filhote que acabou de parir", alertou Thaise Lima de Albernaz, bióloga do Instituto Australis ao portal "g1".

Um aviso foi emitido à comunidade local para evitar a aproximação e a interação com os animais. "Sendo assim, é fundamental que tenha tranquilidade e segurança para cuidar do recém-nascido, neste período, por isso pedimos compreensão e apoio da comunidade, para não se aproximar, buscando manter uma distância de pelo menos 50 metros e não deixar animais domésticos chegarem ao local", divulgou o Instituto, em nota.



Preservação

Este evento inédito ressalta a necessidade de preservar o litoral brasileiro e seus ecossistemas. O nascimento do filhote de elefante-marinho-do-sul evidencia a riqueza da biodiversidade marinha e a urgência de ações contínuas para proteger essas espécies.

Para relatar qualquer ocorrência envolvendo animais marinhos, a população pode entrar em contato com o PMP-BS pelo telefone 0800-642-3341. Mais informações sobre espécies e educação ambiental podem ser obtidas no perfil @institutoaustralis.pmp.

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia dos Santos é uma iniciativa que atende às condicionantes do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras relativas à produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, coordenado pelo Ibama. O objetivo é avaliar os potenciais impactos das atividades de produção sobre aves, tartarugas e mamíferos marinhos, realizando o monitoramento das praias e oferecendo atendimento veterinário aos animais vivos, além de necropsias nos que são encontrados mortos.



