Reprodução Vídeo mostra passageira arremessada após ônibus bater em ponte





Um ônibus de treinamento da empresa Metroline Manchester ficou preso sob uma ponte por volta das 8h30 da manhã da última terça-feira (22). As informações são do The Sun.









A estrutura estava devidamente sinalizada como ponte de baixa altura e fica a menos de 16 quilômetros do local do acidente anterior.

Imagens mostram o ônibus roxo com o teto afundado e o para-brisa destruído.

Passageiros de trem enfrentam atrasos e cancelamentos na cidade. Um porta-voz da National Rail afirmou:

“Um veículo colidiu com uma ponte entre Manchester Victoria e Ashton-under-Lyne, o que bloqueou todas as linhas entre Manchester Victoria e Stalybridge. Como resultado, os trens podem ser cancelados, atrasar até 45 minutos ou ser desviados. A previsão é de que os transtornos durem até as 11h.”

O novo incidente ocorre após um acidente grave na segunda-feira (21), quando o teto de um ônibus de dois andares foi arrancado ao passar por baixo de uma ponte.

Três pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo uma mulher de 19 anos. Dois homens, um na casa dos 20 e outro dos 40 anos, também foram levados ao hospital em estado grave. Outros 17 passageiros receberam atendimento no local.

O motorista do ônibus, um homem de cerca de 50 anos, foi preso no local por suspeita de causar lesões graves por direção negligente, segundo a polícia.

As autoridades pedem que testemunhas do acidente entrem em contato. Imagens impressionantes do momento da colisão foram captadas por uma câmera de segurança próxima.

O ônibus de número 100, que havia saído de Shudehill com destino a Salford, Trafford Centre e Warrington, colidiu com uma ponte baixa e teve seu teto arrancado, deixando mais de uma dúzia de feridos.

Gritos desesperados de passageiros e pedestres foram registrados logo após o impacto. Um vídeo mostra passageiros se abaixando em pânico para tentar se proteger.

O veículo foi gravemente danificado, com o andar superior praticamente destruído após a estrutura da ponte raspar o teto do ônibus.

Equipes de emergência, incluindo um helicóptero de resgate, foram acionadas imediatamente. Bombeiros, ambulâncias e policiais foram mobilizados após o que testemunhas descreveram como uma situação “claramente séria”.

O Serviço de Ambulância do Noroeste declarou incidente grave e enviou uma Equipe de Resposta a Áreas de Risco, dez ambulâncias e paramédicos avançados.

Foi confirmado que o ônibus acidentado não estava em sua rota habitual quando colidiu com a ponte ferroviária.





Segundo a polícia de Manchester, o acidente ocorreu por volta das 15h de segunda-feira (21), quando o ônibus de dois andares colidiu com o aqueduto do Canal Bridgewater, na Barton Lane, em Eccles. O veículo teria saído de seu trajeto original e desrespeitado os alertas de altura, como correntes suspensas e sinalizações.

Com o impacto, o andar superior foi arrancado, e um passageiro foi arremessado para fora do ônibus.