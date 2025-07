Reprodução X Erro de português de Moraes vira piada entre bolsonaristas no X





Um erro de português cometido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), virou motivo de chacota entre bolsonaristas no X (antigo Twitter). O equívoco está em um trecho do despacho publicado nesta quinta-feira (24), em que Moraes nega um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No documento oficial, Moraes escreveu, com letras maiúsculas e em negrito: “A JUSTIÇA É CEGA MAIS NÃO É TOLA!!!!!”. O problema está na palavra “mais”, que foi usada no lugar da conjunção adversativa “mas”. A forma correta seria: “A justiça é cega, mas não é tola.”

O deslize, rapidamente, foi repercutido por usuários apoiadores de Bolsonaro, que usaram a gafe para ironizar o ministro. Confira alguns dos posts ironizando o erro de Moraes:

Apesar das críticas e piadas, o despacho mantém firme o aviso de que, caso Bolsonaro volte a produzir conteúdos para redes sociais, o que é proibido por medida cautelar, ele poderá ser alvo de prisão preventiva.

Após o erro, Moraes retificou o documento em novo despacho.