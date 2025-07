Reprodução Adolescente ateia fogo em apartamento no bairro Cantagalo (SP)

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida nesta segunda-feira (14), em São Paulo, após atear fogo no próprio apartamento com os dois irmãos menores dentro. A irmã mais nova, uma bebê de 11 meses, morreu por inalação de fumaça, enquanto o irmão de 2 anos está internado em estado grave na UTI pediátrica do Hospital Santo Amaro (HSA).

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 14h10 em um conjunto habitacional localizado na Rua 109, no bairro Cantagalo, no Guarujá. Quando os agentes chegaram ao local, o incêndio já havia sido controlado por moradores. Um homem entrou pela janela e conseguiu resgatar as crianças do imóvel em chamas.

Durante depoimento à polícia, a adolescente confessou o crime. Ela afirmou que colocou os irmãos para dormir, incendiou o carpete da residência, abriu o gás de cozinha para acelerar o fogo e trancou todas as portas antes de sair.

Ainda segundo a investigação, a menor disse estar sobrecarregada com a responsabilidade de cuidar dos irmãos e admitiu ter planejado o crime com antecedência, chegando a pesquisar na internet quanto tempo levaria para um botijão explodir.

Ao Portal iG, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirmou que o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio pela Delegacia de Guarujá. Por envolver menores de idade, detalhes adicionais da investigação estão sob sigilo.