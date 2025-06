Reprodução/X Jovem é preso após atear fogo em casa com a mãe dentro





Um jovem de 28 anos foi preso na noite de quarta-feira (4) após colocar fogo na casa onde morava com a família, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, na Grande Vitória. No momento do incêndio, a mãe dele, de 47 anos, estava dentro do imóvel e precisou ser socorrida após inalar fumaça. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o padrasto do rapaz contou que o enteado teria iniciado o fogo no próprio quarto, e as chamas rapidamente se espalharam por roupas, colchões, cama earte do teto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que, apesar dos danos, a estrutura da casa não foi comprometida.

Segundo a corporação, o suspeito ainda tentou atrapalhar o trabalho das equipes de resgate, sendo necessário o apoio da PM para contê-lo. Após a intervenção policial, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. A mãe do jovem foi encaminhada ao hospital, enquanto ele foi detido com lesões no rosto, cabeça e costas, que teriam sido causadas por agressões de moradores da região.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por causar incêndio com risco à vida, integridade física e patrimônio alheio, qualificado por ter ocorrido em casa habitada. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.