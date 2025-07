Reprodução/11º BBM Acidente com ônibus de estudantes da UFPA

Na madrugada desta quarta-feira (16), um acidente com três veículos - um caminhão, um micro-ônibus e um ônibus - deixou cinco mortos e vários feridos no km 2 da BR-153 em Porangatu, no norte de Goiás.





Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte das vítimas estava em um comboio de quatro ônibus que ia da Universidade Federal do Pará (UFPA) para Goiânia. Os estudantes participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), que começa hoje na Universidade Federal de Goiás.

Vídeos gravados pelas autoridades de segurança no local mostram a gravidade do acidente.

Assista:





Dinâmica da colisão

Segundo a PRF, uma carreta invadiu a contramão e bateu no primeiro ônibus, que levava 25 alunos, dois motoristas e um orientador. O motorista e três jovens que estavam no coletivo morreram, assim como o motorista da carreta. O passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves.

O segundo coletivo do comboio também foi atingido, mas nenhum passageiro se feriu. Os outros dois veículos não se envolveram na colisão.





Ao iG, os bombeiros do 11º BBM informaram que algumas vítimas ficaram presas nas ferragens. Há pelo menos cinco pessoas em estado gravíssimo - uma delas está no hospital em Porangatu e as outras quatro foram transportadas ao Hospital de Alvorada, no Tocantins.

O resgate foi realizado com apoio do SAMU e da Ecovias do Araguaia. A Polícia Técnico-Científica também esteve no local para investigar as causas do acidente.

Segundo a Ecovias do Araguaia, a pista já foi liberada.

UNE lamenta acidente

Em nota enviada à imprensa, a União Nacional dos Estudantes afirmou que recebeu com "imensa tristeza" a notícia do acidente. Ainda, a organização afirmou que está em contato com os governos do Pará e do Goiás, assim como a UFPA, para prestar apoio às pessoas envolvidas.

"Colocamo-nos à disposição para colaborar com o que for possível nesse momento tão difícil" , diz a nota.

Lula presta condolências

O presidente Lula (PT) também lamentou o acidente. O mandatário tem presença confirmada no congresso da UNE amanhã.

Em post no X, o presidente escreveu que recebeu "com profunda tristeza" a notícia.

"Neste momento de dor, manifesto a solidariedade às famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Que as famílias encontrem conforto e amparo para atravessar este momento tão difícil", completou.

Governadores do Pará e de Goiás se manifestam

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, lamentou a tragédia. Em nota, ele manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas que, segundo ele, tiveram suas vidas "tragicamente interrompidas de forma tão precoce".

"Reitero que o Governo de Goiás está à disposição das autoridades do Estado do Pará para prestar toda a assistência necessária. Nossas equipes de saúde, segurança e atendimento social foram acionadas desde as primeiras horas e seguem mobilizadas para garantir acolhimento, suporte e cuidados aos feridos e familiares", continuou.

O governador do Pará, Helder Barbalho, também prestou condolências às famílias das vítimas.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente envolvendo estudantes da UFPA na BR-153, em Goiás. Jovens que saíram do Pará cheios de sonhos para participar do Congresso da UNE. Minha solidariedade às famílias das vítimas e orações por todos os feridos. Estamos em contato com as autoridades locais para acompanhar a situação e o estado do Pará está à disposição para colaborar no que for necessário", escreveu no X.







Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. O iG entrou em contato com a UFPA e com a UNE para mais informações, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

*Reportagem em atualização.