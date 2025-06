Rovena Rosa/Agência Brasil Capital paulista passa por semana de temperaturas amenas

Uma massa de ar seco deve ganhar força sobre o estado de São Paulo entre esta segunda-feira (16) e quarta-feira (18), de acordo com a Defesa Civil estadual. O fenômeno intensifica o clima de outono: céu com poucas nuvens, manhãs mais frias e tardes de calor moderado.

As primeiras horas do dia devem ser mais geladas, principalmente no interior e nas áreas de maior altitude, por causa do resfriamento noturno. Ao longo da tarde, o sol aparece com força, e com isso as temperaturas se elevam rapidamente, enquanto a umidade relativa do ar cai.

O tempo quente e seco exige atenção redobrada com a saúde, principalmente entre as crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A Defesa Civil orienta a população a se manter hidratada, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e estar atenta aos riscos de queimadas.

Veja a previsão para cada região



Na Região Metropolitana de São Paulo, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 12 °C nas primeiras horas do dia e 25 °C à tarde. Pode haver formação de neblinas nas primeiras horas do dia, o que reduz a visibilidade em rodovias e áreas urbanas, mas a chegada do sol tende a dissipá-las.

O mesmo é esperado para a Baixada Santista, onde as temperaturas devem variar entre 15 °C e 25 °C. Apesar da presença do ar seco, a umidade do litoral ameniza o desconforto nas tardes. Ainda assim, há chance de névoa no começo do dia, então os motoristas devem estar atentos.

Na Serra da Mantiqueira, a população deve se preparar para o frio mais intenso, sobretudo nas primeiras horas da manhã, quando as temperaturas podem chegar a 7 °C. No período da tarde, a máxima prevista é de 20 °C. Com céu limpo e baixa umidade, a região também terá grande variação térmica diária.

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte aparecem como exceções no mapa do tempo. Nestas áreas, há previsão de chuva fraca em pontos isolados, ainda que de curta duração. As temperaturas seguem amenas, com máximas entre 25 °C e 26 °C, e as nuvens devem marcar mais presença do que em outras partes do estado.

Nas demais regiões paulistas - como o Vale do Ribeira, Itapeva, Campinas, Sorocaba, Marília, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Franca, Barretos e Ribeirão Preto - o tempo fica firme e seco, sem previsão de chuva. As mínimas variam entre 13 °C e 16 °C, enquanto as máximas podem chegar a 29 °C em algumas cidades no oeste e noroeste.





Cuidados com a saúde e o ambiente

A Defesa Civil reforça que o período exige cuidados com a saúde e com o ambiente. Além da hidratação e da proteção contra o sol, é importante estar atento à formação de neblina, principalmente nas madrugadas e manhãs nas regiões da faixa leste paulista.

A baixa umidade e o tempo seco também aumentam o risco de incêndios florestais, então a Defesa recomenda cuidado ao lidar com fogo ou descartar resíduos em áreas de vegetação.