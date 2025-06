Reprodução/PC-ES Mulher é presa por tramar morte do próprio sobrinho





Rosália Rosa dos Santos Coutinho Silveira, de 58 anos, foi presa na última quinta-feira (12) em Canaã, distrito de Viana (ES), a cusada de participação em uma trama familiar que resultou na morte do próprio sobrinho. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O caso teve início décadas atrás, com o assassinato do cunhado de Rosália, supostamente motivado por um seguro de vida de R$ 82 mil, e terminou com a morte do filho da vítima anos depois, em um crime que teria sido encomendado como forma de silenciá-lo.

O primeiro assassinato ocorreu em 1999. Luiz Christ Primo, marido de Carmen dos Santos Coutinho Christ(irmã de Rosália), foi morto a facadas às margens da BR-262, em Domingos Martins. Segundo o processo judicial, a morte teria sido encomendada pela própria esposa de Luiz com apoio da irmã. A motivação seria o seguro de vida em nome de Luiz. Carmen chegou a ser absolvida em 2014, mas voltou a ser investigada e chegou a ser presa preventivamente em 2021.

Anos mais tarde, o próprio filho de Carmen, Juliano Luis Christ, teria descoberto o envolvimento da mãe e da tia na morte do pai. Ameaçou denunciar ambas, o que gerou atritos familiares. Durante uma dessas discussões, Carmen teria ameaçado o filho, dizendo que ele teria o mesmo fim do pai.

Em 21 de dezembro de 2001, Juliano, então com 20 anos, sofreu um atentado a tiros enquanto dirigia em Viana. Sobreviveu e foi levado ao hospital. Dias depois, no sítio da mãe em Marechal Floriano, foi assassinado. As investigações apontam que Carmen e Rosália teriam planejado o crime para evitar que o rapaz denunciasse as duas, o que caracterizaria uma queima de arquivo.

Outro homicídio envolvendo a dupla aconteceu anos depois. Em 2010, João Eduardo Dittrich, então companheiro de Carmen, foi morto após ser dopado e jogado no Rio Jucu. Ele teria descoberto que Carmen e Rosália estavam sacando dinheiro de sua conta e vendendo a casa onde morava com Carmen. O corpo foi encontrado em Domingos Martins.

Com base no processo em curso no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a Justiça expediu mandado de prisão para Carmen e Rosália pelo assassinato de Juliano. Ambas foram condenadas a 14 anos de prisão em regime fechado. Rosália foi levada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica na sexta-feira (13). Carmen segue foragida.