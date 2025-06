Reprodução/redes sociais Ana Luiza de Oliveira Neves morreu após comer bolo com "bilhete misterioso"





Uma adolescente de 17 anos morreu após passar mal ao consumir um bolo de pote entregue em sua casa, no último sábado (31), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ana Luiza de Oliveira Neves chegou a ser atendida em um hospital da região, mas não resistiu. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo registro feito por um amigo da família, a jovem comeu o doce por volta das 18h, logo após recebê-lo junto com um bilhete. Minutos depois, apresentou sintomas de intoxicação. Ela foi levada pelo pai até uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento e alta. No dia seguinte, seu quadro se agravou e, ao retornar ao hospital, chegou sem vida.

De acordo com nota da instituição, Ana já apresentava parada cardiorrespiratória cerca de 20 minutos antes da chegada. O hospital informou que ela estava cianótica, com hipotermia, sem batimentos cardíacos e sem respiração.

O bilhete entregue com o produto dizia: “um mimo para a garota mais linda que eu já vi”, segundo o boletim de ocorrência.

Nas redes sociais, a responsável pela confeitaria que produziu o bolo informou que o produto foi retirado presencialmente por um cliente e entregue por um motoboy sem vínculo com a empresa.

A confeitaria nega envolvimento no caso e afirmou desconhecer o destino final do doce. “Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento da jovem”, disse a empresa, que suspendeu os atendimentos temporariamente.

Ao Portal iG, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a investigação está em andamento e que a causa da morte será confirmada após a conclusão dos laudos periciais.

O velório e sepultamento de Ana Luiza estão marcados para esta terça-feira (3), no Cemitério Municipal Recanto do Silêncio, no centro de Itapecerica da Serra.